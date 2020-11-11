وجه وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، رسالة الى الحكومة العراقية بضرورة صرف رواتب ملايين الموظفين الحكوميين من عائدات النفط و الجباية بمختلف منافذها.
و قال عبطان في تغريدة له عبر موقعه الرسمي في تويتر انه “ليس من الإنصاف ربط مصير رواتب ملايين الموظفين بموافقة مجلس النواب على القرض الذي تطالب به حكومة الكاظمي”.
ودعا عبطان، الحكومة الى “دفع رواتب الموظفين من الرصيد المتأتي من عائدات النفط خلال الـ ١٥ يوماً الاخيرة و عائدات الضرائب و الجبايات و غيرها”، منهياً تغريدته بهاشتاك “لا تذلوا شعبكم”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبطان مخاطباً الحكومة: لا تذلوا شعبكم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبطان مخاطباً الحكومة: لا تذلوا شعبكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).