الطيران الفرنسي يقصف ارهابيين في قرجوغ

2020/11/11 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني مقتل 3 ارهابيين في ضربة جوية نفذتها طائرات فرنسية في جبال قرجوغ.

وجاء في بينا للخلية يوم الاربعاء، ان "الطيران الفرنسي بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 أوكار لهم".

PUKmedia / عن خلية الاعلام الامني ‌

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