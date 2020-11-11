وزير التعليم يتراس اجتماعا لسفراء ومستشاري الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

2020/11/11 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماع سفراء ومستشاري الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وحضر الاجتماع / حسب بيان للوزارة / عدد من السفراء والمستشارين لكل من بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان فضلا عن معاون رئيس هيئة الرقابة الوطنية العراقية والملاك العامل في هيئة الرقابة الوطنية وممثل عن وزارة الخارجية.وناقش المجتمعون عمل المؤسسات العراقية المختصة مع الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد في لاهاي ابتداء من الثلاثين من تشرين الثاني الحالي ولغاية الرابع من كانون الأول المقبل لعام ألفين وعشرين.وأكد الوزير في كلمته خلال الاجتماع التزام العراق بالشراكة الدولية في منع استخدام الاسلحة المحظورة ودعم المنظمة والمشاركة في الاجتماعات التي يعقدها الأطراف المعنيون./انتهى3

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