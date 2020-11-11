صفاء الغانم لـ/نينا/: عدم دخول الكرد جلسة البرلمان يؤخر اقرار قانون الاقتراض

2020/11/11 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب صفاء الغانم ان : عدم دخول الكرد الجلسة يؤخر اقرار قانون الاقتراض.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عدم الاتفاق مع الكرد يؤخر لحد الان تمرير القانون.واضاف الغانم ان : الجلسة مستمرة وبانتظار التوصل مع الكرد لاتفاق من اجل مشاركتهم بالجلسة واقرار القانون./انتهى3

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