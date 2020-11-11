2020/11/11 | 21:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي الى الساعة الثانية عشر بعد منتصف هذه الليلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر نيابي : تأجيل الجلسة الى الساعة 12ليلا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر نيابي : تأجيل الجلسة الى الساعة 12ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).