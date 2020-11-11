الصحة العالمية تعلن الجدول الوبائي للشرق الاوسط

2020/11/11 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، عن المخطط الوبائي لاصابات كورونا في الشرق الاوسط لهذا اليوم.

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