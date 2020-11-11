كردستان تسجل 772 اصابة و 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/11 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان، تسجيل 772 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة....

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