ذوو شهداء الحرب ضد داعش في أربيل يحرقون مساعدات اميركية

2020/11/11 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اكثر من 250 عائلة عراقية من ذوي شهداء حرب داعش، الاربعاء، استلام مساعدات مقدمة لهم من منظمة (طريق التقدم) الأميركية الخيرية العاملة في منطقة كرد...

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