هل تستطيع الحكومة العراقية الخروج من أزمة دفع الرواتب؟

2020/11/11 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازمة غير مسبوقة يتعرض لها العراق بعدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين وهي سابقة تاريخية لكنها متوقعة في حسابات المختصين الذين يرون ان التزام العرا...

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