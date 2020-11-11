2020/11/11 | 21:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة الذرية تكشف عن تطور "غير مسموح به" في البرنامج النووي الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/11 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية تكشف عن تطور "غير مسموح به" في البرنامج النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية تكشف عن تطور "غير مسموح به" في البرنامج النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).