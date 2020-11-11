تقرير: برشلونة سيقاضي نيمار لإعادة 10 مليون يورو

2020/11/11 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة "إل موندو"، الأربعاء، بأن نادي برشلونة الإسباني، يعتزم مقاضاة مهاجم باريس سان جرمان، نيمار، لإعادة 10,2 مليون يورو يعتقد النادي أنه دفعها كمبالغ زائدة للبرازيلي حين كان في صفوفه.

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