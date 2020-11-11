مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون الناجيات الايزيديات

2020/11/11 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو لجنة المرأة النيابية النائبة ريزان شيخ دلير انهاء مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، ان المجلس انهى في جلسته اليوم القراءة الثانية لمشروع قانون الناجيات الايزيديات، مشددة على ان المشروع سيصبح قانونا مهما لخدمة الفتيات والنساء الايزيديات الناجيات، وسيكون جزءا من تضميد جراحاتهم.

وشددت النائبة ريزان شيخ دلير على العمل على تشريع القانون بأسرع وقت، مؤكدة انهم في حال تشريعه سيراقبون تنفيذه بشكل مستمر.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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