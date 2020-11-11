مصدر: مقترح يقدم الى الكرد بشان قانون الاقتراض والجلسة تستأنف بعد منتصف الليل

2020/11/11 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، عن تقديم الكتل السياسية مقترحاً الى القوى الكردستانية بانتظار جوابهم بغية المضي في التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما اشار الى الجلسة سوف تستانف في منتصف الليل.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “الكتل السياسية قدمت مقترحاً الى القوى الكردستانية بانتظار جوابهم”.

واضاف المصدر، ان “الجلسة سوف تستأنف في الساعة 12 بغية المضي في التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي”.

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