مصدر: عدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان بسبب مقاطعة النواب الكرد

2020/11/11 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بعدم

اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب مقاطعة

النواب الكرد لرفضهم المادة المتعلقة

بحصة الاقليم في مشروع قانون تمويل

العجز المالي.

وقال المصدر، إن " عدم اكتمال النصاب

بسبب مقاطع

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