حسم قانون تمويل العجز المالي يتأجل قليلاً ومصدر يبين أخر مستجدات الحوارات

2020/11/11 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أجلت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة التصويت على قانون تمويل العجز المالي، إلى الساعة 12 من مساء اليوم، بسبب استمرار النقاشات النيابية.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب أجلت عقد الجلسة لحين الساعة 12 من مساء اليوم، لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول قانون العجز المالي".

وأضاف، أن "اجتماعات مجلس النواب مازالت مستمرة حتى اللحظة"، مبينا أن "الكتل السياسية توجه نوابها بعدم الخروج من مبنى البرلمان ليكونوا جاهزين للتصويت على القانون فور الاتفاق النهائي".

وأفاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق داخل البرلمان، يمهد لتوزيع رواتب الموظفين يوم غد الخميس.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب توصل الى اتفاق على تمرير قانون العجر المالي (الاقتراض) خلال جلسة اليوم، ليتم صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس".

وأضاف، أن "الاجتماعات التي تجري حالياً تأتي بهدف ترتيب فقرات القانون، ومبلغ كل فقرة والمجموع الكلي، إضافة الى تضمين بعض مقترحات القوى السياسية، مع رفع المبالغ الزائدة غير الملحة".

وفي وقت سابق، نشرت (بغداد اليوم) نص مشروع قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية، بعدها انهت اللجنة المالية النيابية مناقشة بشأن قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت.

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