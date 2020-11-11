النقل تتحدث عن سبب خلافها مع شركة دايو وتؤكد تراجعها عن الانسحاب من مشروع ميناء الفاو

2020/11/11 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة النقل، فالح مهدي، الأربعاء، 11 تشرين الثاني، 2020، عن سبب خلاف الوزارة مع شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، فيما أكد أن الشركة تراجعت عن قرار الانسحاب من تنفيذ المشروع.

وقال هادي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "شركة دايو الكورية اخلت بالاتفاق المبرم معها بشأن القيمة المالية التي تدفعها الوزارة للشركة مقابل انجاز المشروع"، مبينا أن "الشركة طلبت من الوزارة مبالغ اضافية غير المتفق عليها مسبقا لإنجاز المشروع ".

واضاف أن "وزارة النقل عرضت المشروع على الشركات الصينية لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير بدلا من شركة دايو، لكن الاخيرة طلبت التفاوض مرة اخرى والتراجع عن قرار الانسحاب، وقد يشهد اليومان المقبلان انهاء المفاوضات بشكل نهائي من خلال التوصل إلى حل يرضي الطرفين".

وكانت مصادر حكومية مسؤولة، أفادت الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بعقد اجتماع في وزارة النقل لإنهاء مفاوضات ميناء الفاو مع الشركة الكورية "دايو" والبدء بإنشائه.

وقالت المصادر، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض من اجل التعاقد مع الشركة الكورية للبدء بالعمل بانشاء ميناء الفاو الكبير".

وأضافت المصادر، أن "الاجواء ايجابية وهناك امكانية للتوصل لاتفاق بشان الشروع بالعمل".

وأوضحت أن "الكاظمي ترأس اجتماعاً مع وزير النقل والجهات المعنية حثهم فيه العمل باقصى الجهود لازالة كافة المعوقات من اجل انهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل".

وأكدت وزارة النقل العراقية، السبت الماضي (7 تشرين الثاني 2020)، عودة المفاوضات بين الوزارة وشركة "دايو" الكورية، لاستئناف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد إنهاء عملها من قبل الوزارة.

وقال مصدر مخول بالوزارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة الكورية، طلبت إعادة المفاوضات مع وزارة النقل العراقية، لعقد اتفاق جديد حول كلفة المشروع ومدة إنشائه".

وأضاف، أن "وزارة النقل، وبعد إلغاء العمل مع الشركة الكورية، فتحت اتصالاً مع شركة صينية قبل ثلاثة أيام، لاستلام إمكال المشروع، إلا أن دايو قدمت عرضاً جديداً بشأن تنفيذ المشروع".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "شركة دايو الكورية طالبت بزيادة تكلفة تعميق الميناء لأكثر من 14 متراً إلى ملياري و370 مليون دولار، بعد أن كان العقد ينص على 2.5 مليار دولار".

وكانت وزارة النقل، قد أصدرت في وقت سابق توضيحاً بشأن عمل شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير.

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