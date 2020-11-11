الصحة: حصة العراق من لقاح كورونا مضمونة

2020/11/11 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدثت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، عن أخبار سارة بشأن لقاح كورونا، فيما اشارت الى ان للعراق حصة مضمونة وننتظر امراً وحيداً.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز” إن “اللقاح المعلن عنه اخيراً من قبل شركتي فايزر وبيونتك يحمل اخباراً سارة”.واضاف، ان “فاعلية اللقاح كما …

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