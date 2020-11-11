2020/11/11 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: قوات الرد السريع تدخل ناحية أبي صيدا وتنهي الاشتباكات بعد تدهور الأوضاع فيها

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