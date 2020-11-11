تاريخ الفوتوغرافيا فى المنيا - اشرف عتريس

2020/11/11 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس لأننى أحب الفوتوغرافيا وتوثيق اللحظة واهرب دائماٍ الى النوستالجيا ازعم اننى من ضمن الشهود العدول على تاريخ فن الفوتوغرافيا فى عروس الصعيد مدينةاخناتون الجميلة بحكم وجودى وميلادى منذ 1964سنة- نص قرن ويزيد ..كان هناك الخواجة اميل عقل(أشطر) مصوراتى كما كان يطلق عليه من اهالينا فى المنيا فقد كان يمتلك رؤية حقيقية وحرفية عالية فى اس ......





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