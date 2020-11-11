معنى هزيمة ترامب - علي طه

2020/11/11 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_طه لم يكن فوز بايدن على ترامب في انتخابات 2020 فوزًا كاسحًا، فرغم كل ما فعله ترامب في الفترة الأخيرة من سوء إدارة استثنائي لأزمة كورونا ورغم فضائحه كمتحرش جنسي ورغم عنصريته وأكاذيبه المستمرة، فقد حصل على أكثر من 71 مليون صوت أي زادت أصواته بأكثر من 3 ملايين صوت.



أما بايدن، الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى اكتساحه في الانتخابات، فقد فاز بنسبة ضئيلة وبصعوبة بالغة.ومن المفارقات أن فوز بايد ......





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