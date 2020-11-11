الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحار - رزاق حمد العوادي

2020/11/11 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رزاق_حمد_العوادي الاسس القانونية والعلمية للتحقيق في واقعة الانتحارللانتحار بواعث واسباب كثيرة لا يمكن حصرها ولابد لمن توكل الية مهمة التحقيق ان يكون ضالعا بالمعرفية القانونية واسلوب التحقيق الجنائي والوقوف على حياة القتيل كأحواله الصحية والمالية والاجتماعية والعقلية والاخلاقية ...معرفة شركاء المنتحر وفقا لما اشارة الية الفقرة (2 ) من المادة (408 )عقوبات.اولا / المهام الرئيسية للجنة ال ......





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