مدينة الزيتون تحتل المركز الثالث على مستوى العراق لألعاب الساحة والميدان

2020/11/11 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر احتل فريق نسوي من بحزاني (ناحية بعشيقة) المركز الثالث على مستوى العراق في بطولة اندية ومؤسسات العراق لألعاب الساحة والميدان على ملعب كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد 2020.كان فريق لاعبات بحزاني بقيادة الكابتن ا.ابراهيم سلمان والذي صرح لــ “ايزيدي 24” بأنه “حصلنا على المركز الثالث على مستوى العراق …

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