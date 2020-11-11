خلال افتتاحه مركزا طبيا.. الكاظمي: ماضون في دعم الكوادر الصحية لمواجهة كورونا

2020/11/11 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي وللكوادر الطبية الذين يتصدون لجائحة كورونا.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان له اليوم (11 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "رئيس مجلس الوزراء، افتتح مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شيد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة".

واضاف البيان ان "الكاظمي اشاد بمواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تنطلق دوما من العنوان الوطني، والذي يعد النموذج لبناء الدولة، كما شكر العتبة الحسينية ووزارة الصحة وكل الجهود الوطنية الداعمة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها، وهي تطبيق حقيقي لمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يواجه البلد تحديات عديدة، ومنها التحدي الصحي المتمثل بالجائحة".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي، وللكوادر الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وهم يتصدون للجائحة، وقدموا التضحيات من أجل صحة المواطنين".

يشار الى أن مركز الشفاء الطبي قد شيد على مساحة بلغت الفي متر مربع، فيما تبلغ سعته السريرية مائة وعشرين سريرا، ويتضمن ثمانية وأربعين سريرا للعناية المركزة، متضمنة أسرة لغسيل الكلى ومنظومة أوكسجين متكاملة، إضافة الى غرف للأشعة والسونار ومختبر وخدمات أخرى.

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