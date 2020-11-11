الكاظمي: الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي

2020/11/11 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، افتتح مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشاد الكاظمي بحسب البيان، بـ"مواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تنطلق دوما من العنوان الوطني، والذي يعد النموذج لبناء الدولة، كما شكر العتبة الحسينية ووزارة الصحة وجميع الجهود الوطنية الداعمة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها، وهي تطبيق حقيقي لمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يواجه البلد تحديات عديدة، ومنها التحدي الصحي المتمثل بالجائحة".

وأكد أن "الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي، وللكوادر الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وهم يتصدون للجائحة، وقدّموا التضحيات من أجل صحة المواطنين".

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