الكاظمي يفتتح مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي

2020/11/11 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي افتتح مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة”، مبينا ان “الكاظمي اشاد بمواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تنطلق دوما من العنوان الوطني، والذي يعد النموذج لبناء الدولة، كما شكر العتبة الحسينية ووزارة الصحة وكل الجهود الوطنية الداعمة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها، وهي تطبيق حقيقي لمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يواجه البلد تحديات عديدة، ومنها التحدي الصحي المتمثل بالجائحة”.

وأكد الكاظمي، أن “الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي، وللكوادر الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وهم يتصدون للجائحة، وقدّموا التضحيات من أجل صحة المواطنين”.

يشار الى أن مركز الشفاء الطبي 13 قد شُيّد على مساحة بلغت الفي متر مربع، فيما تبلغ سعته السريرية مائة وعشرين سريرا، ويتضمن ثمانية وأربعين سريرا للعناية المركّزة، متضمنة أسرّة لغسيل الكلى ومنظومة أوكسجين متكاملة، إضافة الى غرف للأشعة والسونار ومختبر وخدمات أخرى.

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