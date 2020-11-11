تصادم بين ناقلة نفط يونانية ومركب صيد.. ومقتل خمسة أتراك

2020/11/11 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة صيادين أتراك مصرعهم، الأربعاء، إثر تصادم بين مركبهم وناقلة نفط يونانية في المتوسط، بحسب حرس الحدود التركي.

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