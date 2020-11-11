الفياض يلتقي الاسد

2020/11/11 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي وصول رئيسها فالح الفياض الى العاصمة السورية دمشق مساء يوم الاربعاء.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ونقلته وكالة الانباء العراقية، انن "الفياض وصل إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد".

PUKmedia / عن واع ‌

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