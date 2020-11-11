المالكي يدين الهجوم الارهابي في كابل .. ويؤكد : الارهاب عدو كل الشعوب

2020/11/11 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الهجوم الارهابي في العاصمة الافغانية كابل الذي استهدف معهد الكوثر وذهب ضحيته اكثر من 40 شهيدا .وقدم التعزية في تغريدة الشعب الافغاني المسلم وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.واكد المالكي ان : الارهاب عدو كل الشعوب والقضاء عليه يتطلب القوة والتعاون وعدم المهادنة حتى قلع جذوره العفنة في كل مكان./انتهى3

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