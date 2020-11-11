امطار غزيرة وتساقط حالوب في بعض مناطق البصرة

2020/11/11 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / شهدت محافظة البصرة مساء اليوم الاربعاء امطارا غزيرة مصحوبة بـ / الحالوب / .وذكر شهود عيان لمراسل / نينا / ان عددا من مناطق قضاء الزبير غربي البصرة شهدت تساقط امطار غزيرة مصحوبة بالحالوب مع غرق بعض الشوارع "بسبب غزارة الامطار رافقها انقطاع التيار الكهربائي .فيما باشرت كوادر بلدية القضاء بسحب مياه الامطار للتخفيف عن غرق بعض الشوارع ./انتهى

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