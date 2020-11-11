مدير عام مكافحة المتفجرات يترأس اجتماع لجنة المتابعة لعمل اجهزة الفحص في المطارات

2020/11/11 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء صباح حسن الشبلي، اجتماع لجنة المتابعة لعمل اجهزة الفحص في المطارات بحضور رئيس سلطة الطيران المدني الكابتن نائل سعد وممثلي مطار بغداد وجميع اعضاء الدوائر الساندة لعمل اللجنة.



وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , اللقاء تخلله مناقشة اهم المعوقات التي تواجه عمل المطارات العراقية كافة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية"./انتهى2

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