تجدد التظاهرات في كربلاء المقدسة تنديدا بسياسة الحكومة و”تخبطاتها”

2020/11/11 | 22:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

تظاهر العشرات من أهالي كربلاء، الاربعاء، امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والتنديد بسياسة الحكومة الحالية المتخبطة.

وقال مراسل /المعلومة/، ان “العشرات من شباب كربلاء جددوا تظاهراتهم أمام مبنى الحكومة المحلية لمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

واضاف ان “المتظاهرين رددوا هتافات تندد بالسياسة التي تتبعها حكومة مصطفى الكاظمي، والتخبط بقراراتها لاسيما الخارجية منها، وملف الرواتب والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.



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