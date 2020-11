نادي الطلبة يهدد بالانسحاب من بطولة الكأس بسبب الضائقة المالية

2020/11/11 | 22:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات فريق الطلبة على بعد خطوة من الإعلان الرسمي عن انسحابه من منافسات بطولة كأس العراق بسبب الضائقة المالية.وصدر بيان من نادي الطلبة جاء فيه: إن الإدارة بحثت مع الطاقم الفني مسألة الانسحاب من منافسات بطولة كأس العراق وهناك توافق مابين الطرفين وقد يعلن النادي انسحابه في اليومين المقبلين بشكل رسمي.وبين أن اللاعبين

وبين أن اللاعبين

