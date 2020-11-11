قحطان جثير مدرب منتخب الشباب: مباراة قطر ستكشف مستوى اللاعبين

2020/11/11 | 22:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدَ مدرب المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم، قحطان جثير، على أهمية مباراتي منتخب شباب قطر الوديتين يوم غد الخميس والاحد المقبل، اللتين تأتيان ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.

وقالَ المدير الفني، قحطان جثير: ” تجمع قطر هو التجمع الأول لمنتخب شباب العراق خارجياً، بعد جائحة فيروس كورونا، ويُعد التجمع الثاني لنا بعد التجمع في العراق بإقامة معسكر داخلي في كربلاء لكون بطولة آسيا تحت 19 عاما كانت من المقرر أن تقام خلال شهر تشرين الأول الماضي في أوزبكستان، قبل أن يتم تأجيلها إلى بداية العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وهذا الشيء جعل اللاعبين يلتحقوا بأنديتهم”.

وأضافَ جثير:” التجمع الأول في كربلاء كان صعباً علينا، لأنه كان بعد فترة طويلة من الانقطاع عن خوض منافسات كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفاً، اللاعبون كانوا مع أنديتهم، وسنعتمد على تدريباتهم معها”.

وأوضحَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب:” أنهينا الوحدة التدريبية الثالثة مساء اليوم في الدوحة، ويوم غدٍ سنخوض المباراة الودية الأولى للمنتخب أمام منتخب قطر، وبالنسبة لموضوع اللاعبين المحترفين، فإن اللاعبين كاردو كامران ونديم نادر التحقا مع المنتخب أول أمس الاثنين، وننتظر وصول اللاعب متين الذي تخلف بالالتحاق بالوفد بسبب حجوزات السفر”.

وأشارَ جثير الى: “ان مباراة يوم غد ستكشف عن مستوى اللاعبين، وأدائهم للتدريب وللوحدات التدريبية، التجمع ضروري للمنتخب، واللاعبون يستفيدون دائماً من التجمعات، من خلال التواصل معه فنياً وبدنياً ونفسياً، لرفع الجاهزية قبل الذهاب للبطولة”.

وبيّنَ: “بطولة آسيا تحت 19 عاما بطولة قوية جداً، وستقام مطلع العام المقبل في شهر شباط أو اذار، نتمنى أن يكون الانسجام حاضراً بين اللاعبين المغتربين وكذلك اللاعبين المحليين، لأنه التجمع الأول لهم مع منتخب الشباب، وقد شاهدتُ حماستهم واندفاعهم مع المنتخب، وكأنهم معنا منذ فترة طويلة، من خلال انسجامهم مع المجموعة وفي التدريبات، وآمل أن يحذو بقية اللاعبين المغربين بالوجود مع المنتخب”.

وزادَ: “قمنا صباح الاربعاء بعمل محاضرة فنية للاعبين لشرح ومعالجة الاخطاء قبل مباراة يوم غد، واستعراض الحالات في المباريات السابقة وكيفية معالجة الاخطاء والسلبيات، وعدم تكرارها في المستقبل.”

وأوضحَ: “خوض مباراتين وديتين تحضيراً للبطولة لا يكفي أبداً، المنتخب بحاجة إلى عشر مباريات، وهذه المباريات تخدم اللاعبين كثيراً، خصوصاً مع وصول المغتربين، مباراتان أو ثلاث أو أربع لا تكفي إطلاقاً لفريق يريد المنافسة في البطولة والتأهل لكأس العالم”.

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