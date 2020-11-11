الكاظمي: مواقف مرجعية النجف النموذج لبناء الدولة

2020/11/11 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة.وأشاد الكاظمي، بحسب البيان الحكومي تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، بمواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تنطلق دوما من العنوان الوطني، والذي يعد النموذج لبناء الدولة”.[…]

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