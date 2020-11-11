انجزته العتبة الحسينية.. الكاظمي يفتتح

2020/11/11 | 22:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الأربعاء، أن الحكومة ماضية في دعمها

للقطاع الصحي وللكوادر الطبية المتصدية

لفيروس كورونا، فيما اشاد بمواقف

المرجعية الدينية في النجف الأشرف،

التي تنطلق دوما من العنوان

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