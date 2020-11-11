2020/11/11 | 22:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن اصابة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم في معسكره التدريبي في دبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/11 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن اصابة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم في معسكره التدريبي في دبي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن اصابة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم في معسكره التدريبي في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).