لجنة الأمن النيابية تحذر عن تحركات داعش الأخيرة في بعض المناطق من العراق

2020/11/11 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي من تحركات تنظيم داعش الإرهابي الأخيرة في بعض المناطق من البلاد وذلك بعد هجوم عناصر تنظيم الإرهابي على نقاط أمنية.وقال عضو اللجنة “كاطع الركابي” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “تحركات داعش في الآونة الاخيرة نبهنا لها اكثر من مرة، وهذا …

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