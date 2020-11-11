2020/11/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : جميع الإتفاقيات عدا السيادية لا تخضع إلى البرلمان توافق عراقي سعودي لمواجهة التطرّف والمضي بالأولويات المشتركة بغداد – ندى شوكت اتفق العراق والسعودية على مواصلة الجهود لمكافحة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في […]

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