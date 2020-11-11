2020/11/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعات دولية بصعوبة تغطية النفقات وتوفير الرواتب خلال العام المقبل خبير لـ (الزمان): العراق على شفا الإنهيار الإقتصادي بسب الفساد وسوء إدارة الموارد بغداد – قصي منذر رأى خبير اقتصادي، ان وضع العراق الاقتصادي والمالي على شفا الانهيار بسبب الفساد وسوء ادارة موارد الدولة بالشكل الصحيح ، وقال لقد حذرنا من ذلك […]

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