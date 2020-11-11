2020/11/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية للعلم 2020-2021 التعليم يطلق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية بغداد- ساري تحسين النجف – سعدون الجابري أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية الحالية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي إن (دليل الطالب المنشور في موقع الوزارة وفي […]

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