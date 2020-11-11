2020/11/11 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز "لستَ مهزوما ما دُمْتَ تُقاوِم": يَدّعي البعض أن البشر مُتَسَاوُون أمام وباء كوفيد 19، لأن العالم في أزمة، وتُطلب منا معظم حكومات العالم، بمختلف تلويناتها السياسية، بذل جُهود استثنائية، وتقبل القرارات الفَوْقِية وانخفاض الدّخل، والتسريح من العمل، وغير ذلك من العبارات الديماغوجية، ولكن الواقع يُثْبِتُ أننا غير مُتساوين، من المهد إلى اللحد، وإن تأثيرات الأزمة التي استفحلت بانتشار وباء كوفيد، نتي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرأسمالية في عصر -كوفيد 19- - من المعاينة إلى البدائل - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرأسمالية في عصر -كوفيد 19- - من المعاينة إلى البدائل - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).