2020/11/11 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نجله ولي العهد، الأربعاء، برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن 84 عاما بعد أن تسلم رئاسة حكومة المملكة الخليجية لنحو خمسة عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل البحريني يعين نجله ولي العهد رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل البحريني يعين نجله ولي العهد رئيسا للوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).