أذربيجان: لا نسعى لترحيل الأرمن من قره باغ

2020/11/11 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد سفير أذربيجان لدى موسكو بولاد بلبل أوغلو، أن بلاده لا تسعى أبدا لترحيل الأرمن من أراضي قره باغ.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “لم يكن الهدف إطلاقا طرد المدنيين الأرمن من قره باغ.



لم نسع أبدا لطرد المدنيين من هناك”.

وشدد على أن قرار مغادرة الإقليم أو البقاء فيه أمر شخصي لكل مواطن هناك.

ولفت إلى أنه يوجد 30 ألف أرمني يعيشون في أذربيجان، و”لا أحد يعاملهم بتحامل”.

وأشار إلى أن “أذربيجان لن تسمح مرة أخرى، بظاهرة انفصالية على أراضيها”.

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.



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