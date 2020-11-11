إصابة 11 شخصاً بإطلاق نار في كركوك

2020/11/11 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب 11 شخصاً بإطلاق نار في محافظة كركوك.

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