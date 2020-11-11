أبتلع حفنة براغي للخضوع لفحص كورونا !

2020/11/11 | 23:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت مجلة "ميلووكي جورنال سنتينل"، أن أحد سكان مدينة ساوث ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، ابتلع حفنة من البراغي لتعجيل اختبار إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

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