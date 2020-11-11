الربيعي: الكتل الكردية لم تدخل جلسة البرلمان وعمدت على كسر كسر النصاب

2020/11/11 | 23:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

بين النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاربعاء، ان الكتل الكردية لم تدخل جلسة البرلمان وعمدت على كسر نصاب الجلسة، لافتا الى ان البرلمان سيلزم حكومة الإقليم ببيع نفطه عن طريق شركة سومو والإيفاء بمستحقاته لبغداد سواء رضي الكرد او رفضوا.

وقال الربيعي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الكتل الكردية لم تدخل الى جلسة البرلمان وعمدت على كسر النصاب”.

واضاف ان “نفط كردستان يباع عن طريق الإقليم وهذه مخالفة دستورية واضحة وعليه الالتزام بضوابط سومو”.

وبين ان “البرلمان سيلزم حكومة الإقليم ببيع نفطه عن طريق شركة سومو والإيفاء بمستحقاته لبغداد سواء رضي الكرد او رفضوا”.

الى ذلك اكد الربيعي ان “إيرادات شركات الهاتف النقال هي إحدى أفضل إيرادات للدولة وإصرار حكومة الكاظمي على تجديد عقود الهاتف النقال بسبب النفوذ السياسي لهذه الشركات”.

ولفت الى ان “شركات الهاتف النقال مديونة بأموال طائلة ولم تدفع الضرائب ولم تحاسب من قبل الحكومة، حيث ان مستحقات شركات الهاتف النقال والأنترنت ضاعت بسبب الفاسدين في الدولة”، مؤكدا ان “إيرادات الهاتف النقال والأنترنت يمكنها توفير الأموال اللازمة للدولة وتغطية الأزمة الحالية”.



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