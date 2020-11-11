محدث.. أسعار النفط تقلص مكاسبها عند التسوية بعد تقرير أوبك

2020/11/11 | 23:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير أوبك الشهري.

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