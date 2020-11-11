“مسحة ثانية” تحدد مصير مباراة العراق والاردن

2020/11/11 | 23:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اجرى لاعبو المنتخب الوطني بكرة القدم، اليوم الاربعاء، مسحات للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مصدر في وفد المنتخب الوطني بكرة القدم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “لاعبي المنتخب الوطني، اجروا اليوم مسحات للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا”.

واوضح ان “المسحة الاولية اظهرت اصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا، حيث خضعا للحجر الصحي قبل اجراء المسحة الثانية للتأكد من حالتهما”.

واضاف ان “نتائج المسحة الثانية ستحدد مصير مباراة المنتخب الوطني امام الاردن، حيث سيتم حسم جميع الامور صباح الغد”.

يذكر ان اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي، تخلفا عن السفر مع الوفد بسبب اصابتهما بفيروس كورونا.



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