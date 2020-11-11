رجل يبتلع حفنة براغي لاجراء اختبار كورونا

2020/11/11 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أبتلع أحد سكان مدينة ساوث ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية، حفنة من البراغي لتعجيل اجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا.

ودخل رجل عمره 36 عاما إلى محطة وقود في غرينفيلد بولاية ويسكونسن، وقال إنه ابتلع بعض البراغي وطلب الاتصال بالإسعاف.

ولاحقا أوضح الرجل أنه يريد اختبار إصابة بفيروس كورونا، ولم يجد مكانا يمكن إجراء الاختبار فيه ولذلك قرر ابتلاع البراغي على أمل الوصول إلى المستشفى بسرعة.

ووصلت الشرطة والطوارئ إلى محطة الوقود ونقل الرجل إلى المستشفى في حالة مستقرة وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

وأوضحت الشرطة، أن الرجل لم يحاول الانتحار ولم تشر إلى تحقق رغبته في الخضوع للفحص من عدمه.

وذكرت المجلة أنه توجد في مدينة ساوث ميلووكي مؤسسة واحدة فقط تجري اختبارات كورونا وكانت مغلقة وقت الحادث.

المصدر: لينتا رو - RT

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