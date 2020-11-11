ترمب يفوز بانتخابات ولاية ألاسكا ويرفع عدد اصواته لـ217 صوتا

2020/11/11 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وسائل إعلام أميركية، الاربعاء، فوز دونالد ترمب، بأصوات ولاية ألاسكا، بعد حصوله على 149 ألف صوتا، وبنسبة 57%، من مجمل الأصوات، فيما حصل جو بايدن أصوات 102 آلاف شخصا، وبنسبة تتجاوز 39 في المئة.

وبهذا الفوز يصبح أعداد أعضاء الهيئة الانتخابية لصالح ترمب 217 عضوا، مقابل 290 عضوا لمنافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والذي أعلنته وسائل إعلام على أنه الرئيس المنتخب.

وبدأ ترمب إجراءات قضائية للطعن في نتائج ولايات أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز بايدن فيها، حيث يرفض ترمب النتائج الحالية مؤكدا فوزه في الانتخابات الرئاسية.

A.Sh

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